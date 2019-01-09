«Сгорает от зависти»: Боня может завидовать дорогому отдыху Бузовой из-за отсуствия «спонсора»-миллиардера

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Виктория Боня потеряла стабильный источник доходов, и, в отличие от Ольги Бузовой, не очень умеет зарабатывать круглые суммы собственным трудом. Все ее прихоти, в том числе, и элитное жилье за границей ранее оплачивали богатые любовники.

Недавно Виктория Боня прокомментировала фото Ольги и Анны Бузовых, написав о том, что она им завидует, при этом пожелав приятного отдыха. Пользователи соцсети ополчились против Бони, назвав ее нелицеприятными словами - юзеры намекнули на то, что она прошла через многих мужчин, которые также обеспечивали ей шикарный отдых, но ведущая слишком износилась для того, чтобы кому-то быть нужной.

По мнению пользователей сети, Виктория Боня сгорает от зависти, глядя на жизнь Бузовой. Ее, судя по фото, может ожидать более бюджетный отдых, который теперь ей может быть по карману - нового мужчины, как известно, у нее пока нет. Учитывая, что Бузова и Боня - выходцы из главной телестройки страны, становится понятно, почему Виктория может завидовать дорогому отдыху Ольги - из-за отсутствия «спонсора»-миллиардера. Именно он мог подарить ей то, чего певице нужно было добиваться самостоятельно - известно, что раньше Бузову не считали привлекательной, в отличие от Бони, которую природа наградила естественной красотой.

О том, что Виктория Боня любит жить за чужой счет, говорят многие ее коллеги. К примеру, Рустам Солнцев неоднократно высмеивал свою коллегу за любовь к мужчинам с достатком, да и сама девушка признавалась, что у нее были отношения за деньги. Поэтому подобные комментарии под фото Бузовой со стороны Бони выглядят не более, чем заискивание и плохо прикрытая зависть.