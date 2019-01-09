Оксана Самойлова рассказала, сколько еще детей они с Джиганом планируют

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Мама троих дочерей Оксана Самойлова рассказала, сколько детей она готова еще родить своему мужу-рэперу.

Три дочурки Джигана (Дениса Устименко-Ванштейна) и модели, дизайнера и блогера Оксаны Самойловой – гордость своих родителей. Старшая дочка, Ариэла, родилась 27 июля 2011 года, средняя, Лея – 3 сентября 2014-го, а младшей дочурке, Майе, сейчас полтора года. Причем, Майю Оксана родила в свой собственный день рождения, сделав такой незабываемый подарок самой себе. Родители души не чают в своих детях.

Все девочки – красавицы-брюнетки. Старшая – буквально отцовская копия. Ариэла как-то говорила, что хотела, чтобы у нее родился братик. Но теперь любит малышку-сестричку Майю. А Лея сразу обрадовалась сестричке, у нее не было по поводу рождения малыша никаких пожеланий.

Недавно Оксана написала в Instagram, что они с мужем хотели бы родить еще одного ребенка, Видимо, желание имеет братика трем сестричкам есть не только у Ариэлы. Хотят мальчика, по всей видимости, и Оксана с Джиганом.

Оксана написала также, что, хоть они с мужем сильно любят детей, но заводить пятого ребенка пока не планируют.





Пользователи Сети согласились с Оксаной: ведь муж-музыкант постоянно занят, часто уезжает на гастроли. Сама же Оксана тоже занимается бизнесом. Поэтому прибавка в семье еще на двоих детей, наверно, было бы чрезмерной.