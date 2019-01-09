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Попавшая в порно-скандал Наташа Королёва не прекращает попыток вновь пропиарить свое имя. И на этот раз, как полагают пользователи, певица, которая ранее снималась в эротических фотосессиях для глянцев, может вернуться к своему любимому делу.

В сети бытует мнение, что Наташа Королёва в погоне за популярностью может снова эпатировать публику «голыми» фото. Певица вновь начала вести активную светскую жизнь, провоцирует множество комментариев нескромными фото с супругом-стриптизером Тарзаном, что может свидетельствовать о нехватке внимания публики к ее персоне. Учитывая, что певице уже 45 лет, Наташе Королёвой, вероятнее всего, пора задуматься о том, как себе обеспечить достойный имидж, поскольку она уже «почти бабушка» - сын Архип через пару лет вполне может подарить певице внука, и этой роли стоит соответствовать.

Стоит отметить, что Наташу Королёву постоянно ставят в неловкое положение, несмотря на то, что она сама не против раздеться для откровенного журнала: порно-скандал с участием певицы и ее мужа Тарзана, который обеспечили умелые хакеры, помнят все. Тогда ходили разговоры о том, что Королёву нужно лишить звания заслуженной артистки, поскольку она показывает плохой пример подрастающему поколению. К счастью для Королёвой, все обошлось - после скандала наступило затишье не только разговоров, но и частично ее карьеры.

Теперь же Королёва снова пытается набрать прежние обороты, выставляя свою жизнь напоказ. Учитывая, что она не против выпить, и не стыдится своих бурных празднований с алкоголем, есть большая вероятность, что Королёва скучает за славой секс-символа, а также зависти поклонниц. Но возраст берет свое и необходимо понимать, что на смену ей приходят свежие лица, которые запросто могут задвинуть певицу своими фигурами и внешностью. А вот Королевой пора, по мнению юзеров, думать о будущей семье своего сына и как перед потенциальной невесткой не упасть лицом в грязь.