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Тетя звезды предрекла ее возможное одиночество, если девушка не перестанет рубить с плеча и прямо говорить обо всем.

Сати Казанова по праву считается одной из очень популярных сольных исполнительниц и не случайно стала желанной женщиной для многомиллионной мужской аудитории слушателей. В прошлом году Сати стала невестой и вышла замуж за итальянца Стефано Тиоццо. Это событие многих удивило и даже поразило. 35-летняя певица теперь стала не только отличной карьеристкой, укрепив свои достижение в женской группе «Фабрика», которая очень ярко показала Казанову зрителю.

Однако, складывается впечатление, что очень легко Сати Казанова может стать «разведенкой» из-за своего характера. Мало того, что она кабардинка с горячей кровью, так еще она и очень вспыльчивая девушка. Об этом рассказала тетя артистки - Муслимат Ортанова.

«А из нее, думаю, хорошая жена выйдет – Сати у нас добрая и к труду приучена. Но характер, конечно, непростой. Когда в «Фабрике звезд», помню, участвовала (а мы тут всем селом смотрели и переживали за нее) – мы ее даже ругали! Она же рубила правду-матку – порой даже тогда, когда лучше бы промолчать. Не зря ее на проекте Тайсоном называли – пробивная. Так что будущему мужу с ней придется непросто», - сообщила родственница звезды.

Стоит подчеркнуть, что Сати до 35 лет строила отношения, но далее чем ухаживания певица не развивала знакомство. Может быть, причиной был ее характер, который передался звезде с именем – Сатаней – именно так на самом деле родители Сетгалий Талостанович и Фатима Исмаиловна Казановы назвали свою первую из четырех дочерей. Возможно, Сати воспитывали в особых традициях и поэтому распылять себя на разных мужчин она не желала. В любом случае созданный брак может быть в опасности, если Сати будет продолжать резко выражаться в любой ситуации.

Может быть, слова тети Казановой имеют значение, но все же Сати Казанова может стать «разведенкой» из-за своего характера, но судя по «сториз» у нее отличная жизнь и в ближайшее время ничто не помешает Сати быть счастливой и любить.