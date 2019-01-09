«Пустили на Black Star бургеры»: Тимати мог жёстко отвадить поклонника Шишковой – фанаты

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В конце декабря стало известно, что за Алёной следит неизвестный фанат из Беларуси. Сейчас о его судьбе уже ничего не известно.

Модель Алёна Шишкова добилась больших успехов в своей профессии, став обладательницей звания «Вице-Мисс Россия-2012», однако стала известна широкой общественности в большей степени благодаря своим отношениям с рэпером Тимуром Юнусовым, более известным, как Тимати. После того, как Шишкова стала встречаться с артистом, а позже и вовсе стала матерью его дочери Алисы, популярность Алёны взлетела до небес. Сейчас в её Instagram более 5 миллионов подписчиков, модель приглашают на всевозможные тематическое мероприятия, тренинги и мастер-классы как лидера мнений и известную медийную персону. Вместе с тем популярность Шишковой, как оказалось, имеет и обратную сторону.

В частности, в конце декабря появилась информация, что Алёну в Москве который день преследует неизвестный мужчина. Якобы для собственной защиты бывшей возлюбленной Тимати даже пришлось нанять охрану. Выяснилось, что преследователем Шишковой стал житель Беларуси, который просто-таки влюбился в модель и готов на всё ради того, чтобы быть рядом с кумиром. Мужчина, по некоторым данным, продал большую часть имущества, взял кредит, чтобы оплатить свой вояж в столицу России и поиски Шишковой.

Якобы белорус просидел «в засаде» трое суток в отеле, где обитает Алёна. Есть информация, что обожатель Шишковой настроен решительно и не намерен возвращаться в Беларусь без согласия модели стать его женой. Однако, как выяснилось, девушка не горит желанием менять место прописки на белорусскую и заводить отношения с неизвестным человеком с маниакальными наклонностями. В этой связи у влюблённого в экс-девушку Тимати белоруса появились новые проблемы.

В сети ходят слухи, что поклонник Шишковой пропал сразу после того, как его хитрый, но незатейливый план был разоблачён. Соцсети заподозрили неладное и предположили, что без усилий Тимати здесь не обошлось. Пользователи предположили, что с надоедливым белорусом по-мужски мог поговорить сам Тимур или некие люди по его просьбе и жёстко отвадить поклонника Шишковой. Некоторые фанаты и вовсе опасаются, что исчезновение романтика могло быть связано с тем, что его «пустили на Black Star бургеры». В любом случае, у многих вызывает тревогу не столько безопасность Алёны Шишковой, сколько судьба отчаянного белоруса, который фактически купил себе билет в один конец.