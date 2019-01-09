Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович посещают психолога, чтобы вновь сойтись

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Отношения медийного персонажа 38-летнего Гогена Солнцева и его 67-летней жены Екатерины Терешкович развиваются с калейдоскопической быстротой.

Чтобы выглядеть моложе, Терешкович сделала круговую подтяжку лица. В октябре прошлого года появилось сообщение, что супруга Солнцева куда-то исчезла и не отвечает на телефонные звонки. Гоген даже обвинял ее в измене. Потом, в ноябре, Терешкович нашлась и даже совместно с Солнцевым участвовала в телевизионном шоу (кстати, нарядилась великовозрастная дама тогда в мини-юбку).

В том телеэфире участвовала также дочь пенсионерки Полина Давыдова. Оказалось, что в ссоре Гогена и Екатерины Полина поддерживает именно мужа. После того, как этот факт открылся, завязалась драка Терешкович с дочерью. Говорили, что мамаша даже выбила дочери зуб.

После этого скандала сообщалось, что Гоген и Екатерина расстались. На некоторое время, по сведениям, они прекратили общение, но на новогодние праздники все же порадовали совместной фотографией в нарядах Деда Мороза и Снегурочки.

Впоследствии сообщалось, что Терешкович сняла квартиру неподалеку от их совместного жилья якобы для того, чтобы следить за благоверным при помощи подзорной трубы. Солнцев узнал об этой квартире и пришел к супруге. Там он обнаружил множество бутылок из-под алкоголя. Видимо, Екатерина стала злоупотреблять алкоголем (эта проблема у нее была ранее, но она «завязала» 20 лет назад).

В сочельник Солнцев сообщил в Instagram, что надеется на светлое будущее и собирается гадать на будущую любовь. Екатерина Терешкович в это же время разместила в своем аккаунте фото – она держит в руках телефон, на котором набранный номер высвечивается как «Солнышко Мое».

После этого пара обратилась к услугам психолога. Они ведут «дневники гнева» с целью понять себя и научиться понимать свою вторую половину.