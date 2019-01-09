«Ты не русалка!»: Николаев может ненавидеть Проскурякову из-за ее несхожести с Королёвой

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Супруга Игоря Николаева выглядит рядом с композитором, как загнанный зверь, поэтому есть большая вероятность, что Проскурякова действительно была нужна экс-мужу Наташи Королёвой для мести певице. По крайней мере, так предполагают пользователи сети.

Николаев, как предполагаю поклонники, может ненавидеть Проскурякову из-за ее несхожести с Наташей Королёвой. На всех видео и фото жена Николаева выглядит робкой и неуверенной, хотя за долгие годы совместной жизни могла свыкнуться со своим статусом супруги известной личности. Многие полагают, что это связано с постоянной погоней Николаева за идеальным образом его главной русалки в жизни - Наташи Королёвой, уход которой ему дался очень непросто.

«Ты не русалка, Юля! Видно, что у Николаева нет любви, которую все видели к Королёвой. Мужчина может после большой любви всех последующих избранниц ненавидеть, поэтому не факт, что с Проскуряковой нет такой же истории. Наташку забыть нельзя», - пишет поклонник Игоря Николаева в сети.

Главный дельфин отечественной эстрады пишет, как указывают источники, только когда есть вдохновение. Именно расставание с Королёвой подарило множество хитов из-за пережитых эмоций композитором, а вот в браке с Проскуряковой нет таких бурлящих страстей, которые могли бы породить очередные музыкальные шедевры. Поэтому как для творческого человека, союз с Королёвой Николаеву был выгоден, чего не скажешь о браке с Проскуряковой.

Дельфин и Русалка, Королёва и Николаев до сих пор вспоминаются как одна из самых ярких пар-представителей отечественного шоубизнеса. Поклонники жалеют, что их союз распался - мало кто убежден, что нынешние половинки звезд могут соответствовать таким личностям, хотя Наташа Королёва со своим супругом Тарзаном на первый взгляд выглядят счастливой парой. Испытывает ли те же чувства к жене Игорь Николаев - на самом деле неизвестно, но гармония у пары в отношениях со стороны не заметна.