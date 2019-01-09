Резкое похудение Александра Семчева вызвало тревогу у поклонников

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В российском кино Александр Семчев прославился благодаря своей пухлой фигуре, однако жить с лишним весом 49-летнему актёру стало не просто, и он резко похудел на 40 кг, что вызвало тревогу у поклонников.

В своём блоге Instagram коллега артиста Дарья Мороз выставила фото с постройневшим актёром. Поклонники Семчева начали переживать и отметили что актёр из-за похудения ужасно постарел, выглядит потрёпанным и уставшим. А если так пойдёт дальше, то он «скоро вообще растворится», интересовались, не заболел ли он, говорили, что выглядит он на 70 лет и «лучше как было, чем как сейчас». Но некоторые поклонники актёра поддерживают его и желают не останавливаться на достигнутом.

Но сам актёр утверждает, что чувствует себя хорошо, и его похудение - это не признак болезни. Просто Семчев перешёл на правильное питание, отказался от сладкого, мучного. Он сбросил уже около 40 кг и стремится остаться в актёрской профессии как можно дольше.

Однако медики против резкого сброса веса, потому что он опасен для внутренних органов и здоровья в целом. Также резкой потере веса могут способствовать сахарный диабет, болезни ЖКТ и эндокринной системы.