Поклонники хотят от Крида новую песню с Нюшей

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На новых снимках в Instagram Егор Крид вместе со своими родителями, и семейство выглядит вполне счастливым. Однако поклонники продолжают писать под постами о том, что Егору с Нюшей нужно записать совместную песню. Однако, замужняя Нюша вряд ли согласилась бы на такой тандем.

Недавно Нюша родила своего первенца и у неё совсем другая семья. И вместе с Кридом им не желательно даже пересекаться после того, что между ними произошло. Хотя Егор от всей души поздравил на своей странице Нюшу с рождением малышки.

Имя новорожденной девочки родители пока держат в секрете.

А вот о своём расставании с Кридом 28-летняя Нюша рассказывает следующее. Она говорит, что о его причинах поведал сам певец, добавив собственный куплет к её композиции «Только».

Нюша сообщает, что Крид всерьёз задумывался о детях, но ему на момент их романа было лишь 19 лет. Певица самого его считала лишь ребёнком.