Развод четы Аршавиных прокомментировал адвокат футболиста

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Информация об официальном разводе Андрея и Алисы Аршавиных появилась в самом начале 2019 года. Подробности расставания для общественности раскрыл адвокат футболиста.

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин в прошлом году начал бракоразводный процесс. Основной причиной стали проблемы в семье, которые стали возникать в результате постоянных похождений спортсмена «на сторону». Известно, что последней каплей для Алисы Аршавиной стала прогулка супруга в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга.

После данного инцидента пара разъехалась и начала бракоразводный процесс. Адвокат футболиста Павел Волошин сообщил, что процесс произошел по обоюдному согласию и довольно мирно.

Напомним, что Аршавин и Кузьмина познакомилась в 2013 году вскоре после того, как спортсмен ушел от своей гражданской супруги Юлии Барановской, с которой футболист прожил девять лет и имеет от нее троих детей. В 2016 году спортсмен и Кузьмина оформили свои отношения, и вскоре у них родилась дочь Есения.

Сам Аршавин прокомментировал, что хочет забыть свою семейную жизнь, как страшный сон. Правда не известно, каким образом экс-супруги будут общаться в отношении дочери и воспитывать ее. По поводу раздела имущества данных не сообщается.