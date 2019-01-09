«Обманщица легкого поведения»: Даша Клюкина могла предоставлять эскорт-услуги до встречи с Кридом

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Даша Клюкина использовала Илью Глинникова, диджея из дуэта N-Joy и даже Егора Крида, попав на телевидение - полагают в сети. Но до этого в родном Екатеринбурге о Клюкиной ходили не самые приятные слухи о том, что она оказывает интим-услуги за деньги, впрочем, которые подтверждаются рядом фактов.

«Обманщица легкого поведения» - именно так охарактеризовали Дашу Клюкину пользователи сети, узнав о девушке множество фактов. Оказалось, что Даша Клюкина могла предоставлять эскорт-услуги до встречи с Кридом в родном городе, поскольку ее с помощью откровенных фотографий даже пытались шантажировать - по некоторым данным, девушка присылала снимки в белье, которые, к ее счастью, не появились в сети. Причиной данного шантажа был уход Клюкиной от поклонника. Клюкина, как предполагают в сети, не хотела работать, а постоянно гналась за легкими деньгами, и данное желание свернуло ее не на ту дорожку.

Все помнят, что Клюкина была участницей «Холостяка», попытавшись бороться за сердце Ильи Глинникова, но затем покинула проект.

Слава не обрушилась на девушку, поэтому ей, безработной, пришлось закрутить роман с диджеем из дуэта N-Joy Сергеем, которого она бросила, узнав о том, что в новом «Холостяке» главным героем будет ее знакомый - Егор Крид. По некоторым данным, от бывшего возлюбленного Клюкиной нужна была только квартира, поскольку денег даже на то, чтобы арендовать жилище у нее не было. К слову, обманщицей Дашу Клюкину называют не просто так: она обманула дизайнера Мадину Смыр, взяв подаренные вещи как бартер за рекламу, но при этом не отметила в публикациях бренд. Девушка на претензии дизайнера отмахнулась, указав на то, что она не помнит о таком договоре.

Поэтому вполне вероятно, что Даша Клюкина в прошлые годы, не желая работать, могла продавать свое тело - более легкой и прибыльной работы одновременно сложно придумать. Да и похоже, что следующую жертву она выбирала по принципу доходности - по мнению юзеров, она наметилась на Диму Билана, поэтому старалась во время съемок его клипа задобрить певца. Сам артист назвал в шутку поступок девушки многоходовочкой.

Даже бывшая подруга Клюкиной по имени Марина косвенно подтверждала тот факт, что девушку интересовали исключительно богатые мужчины. Поэтому не удивительно, что ей помогли попасть на «Холостяк» с Кридом, хотя перед этим девушке во второй раз участии в шоу отказали. Именно Егор, согласно информации в сети, настоял на появлении Клюкиной в качестве участницы.

Тяга к шикарной жизни Даши Клюкиной могла негативно отразиться на ее характере и методе достижения собственных целей. Поэтому есть большая вероятность, что она будет использовать свое тело и внешность как инструмент заработка, пока ей позволяет это делать молодость.