Бузова с сестрой на Мальдивах устроят «рекламный стриптиз»

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Ольга Бузова отправилась в отпуск вместе с сестрой Анной. Но не отдыхать они там будут.

Закончились новогодние праздники, все снова приступают к работе, а Ольга Бузова немного опоздала и решила только сейчас отправиться на отдых. Вместе со своей сестрой Анной, они полетели на Мальдивы в совместный отпуск. Этим Ольга поделилась со своими поклонниками в «Инстаграм» и её сестра на свой странице поделилась «историей» что они уже на месте.

Интересно то, что на фото виден багаж сестёр, и он, мягко говоря, внушительный. Неужели Бузова прилетела на Мальдивы не только отдыхать, а как это водится, продолжать рекламировать всё подряд. Известны уже неоднократные случаи, когда Бузова под маркой отпуска, отдыха, выходных и любых других дел не брезговала рекламировать те или иные товары. Если это отдых на пляже, то обязательно пляжная одежда, купальники и всевозможные кремы, если Москва, то это «друзья-блогеры», снова одежда и другие вещи.

Ведь не просто так сестра оставила мужа в дом, а сама отправилась на Мальдивы с сестрой, хотя могла и со своим супругом провести отпуск. Наверняка, сестры параллельно с отдыхом устроят и полноценную работу в виде рекламных акций той же одежды, косметики и других вещей, которые их поклонники в скором времени увидят.

Это получается, такой себе рекламный «стриптиз» сестры устроят, где можно только посмотреть, а трогать (забирать себе) нельзя, так как все эти чемоданы, которые видно на фото - вещи принадлежащие спонсорам. Это практически ничем не отличается от обычного стриптиза, только вместо моделей-девушек, новинки одежды и косметики. Стоит полагать, что у Ольги в лице её сестры появился партнер-манекенщица, которая ей и поможет в рекламе всего того, что они так старательно загрузили в многочисленные чемоданы. Отпуск только начался, но первые посты с рекламами уже совсем скоро появятся, в чём не стоит сомневаться.