«Плодовитый Филипп»: Сколько у Киркорова внебрачных детей на самом деле?

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Время от времени артисту приписывают родственные связи с детьми самого разного возраста, но кто из них действительно является наследником Киркорова, а кто просто пытается прославиться на имени знаменитого певца, каждый раз сказать трудно.

Далеко не секрет, что едва ли не у каждого знаменитого артиста были романы на стороне. Походы налево и интрижки с обожателями стали настолько частым явлением в мире шоу-бизнеса, что сегодня знаменитости, которые не имели порочных связей с фанатами, являются настоящей редкостью. Есть мнение, что к числу «праведников» не относится и Филипп Киркоров. С самой юности за будущим поп-королём с эффектной внешностью и невероятным талантом бегали «стаи» поклонниц, готовых на всё ради внимания кумира.

Всё это породило многочисленные слухи о плодах любви Киркорова. Многие считают, что Филипп Бедросович, пользуясь своей популярностью, «осчастливил» не одну свою фанатку. Причём к настоящему моменту у Киркорова насобиралось уже около десяти названных «внебрачных детей». Стоит отметить, что сам Филипп не отрицает, что «официальные» дети Мартин-Кристин и Алла-Виктория также рождены вне брака.

Многие знают, что дочь и сын Киркорова, рождённые в 2011 и 2012 годах, соответственно, являются единственными признанными наследниками артиста. Вместе с тем поклонники поп-короля недоумевают, почему во время брака с Аллой Пугачёвой они так и не обзавелись детьми. Ходят слухи, что причиной стало физиологические проблемы Филиппа, что, возможно, и стало поводом к последующему разводу. Однако есть мнение, что всё это лишь домыслы, ведь Алла-Виктория и Мартин-Кристин являются живым подтверждением обратного.

В этой связи, не исключено, что Пугачёва просто не хотела рожать от Киркорова, в отличие от его многочисленных поклонниц. Фанатки же могли произвести на свет не одного наследника, возможно, даже без согласия на то самого Филиппа. За последние годы объявилось множество названных «внебрачных детей» Киркорова. Конечно, можно предположить, что плодовитый Филипп мог быть отцом каждого из них, но сколько же на самом деле у артиста внебрачных детей, учитывая, что многие, вероятно, попросту пытаются привлечь к себе внимание и заработать денег на имени знаменитого певца.

Один из первых скандалов в прессе вокруг «внебрачных детей» Киркорова возник ещё в начале 1990-х годов. Тогда Филиппа заподозрили в связях с некой американкой, которая якобы родила артисту двух близнецов. Спустя время певец женился на Алле Пугачёвой и многие обвинили его в предательстве детей, которых Киркоров он, по слухам, бросил в США. Больше о близнецах ничего известно не было, об этой истории давно никто не вспоминает.

Следующего «внебрачного ребёнка» для Киркорова нашли на Украине уже в 2011 году. Местные журналисты разыскали женщину, которая заявила, что была любовницей Филиппа и якобы родила от него сына, которого назвали Денисом. Мальчик, по утверждениям СМИ, даже прошёл тест ДНК, якобы продемонстрировавший 99-процентную вероятность отцовства Киркорова. Впрочем, больше упоминаний о мальчике в прессе не появлялось. Вполне вероятно, что при более тщательном разбирательстве выяснилось, что Денис Филиппович вовсе не Киркоров. Официально результаты экспертизы ДНК не оглашались, так что весомых доказательств тут нет.

В 2010 году в студию «Пусть говорят» Андрей Малахов пригласил старую знакомую певца Марию Шатланову. Та очень трогательно отзывалась о своём бывшем шефе – более десяти лет она трудилась у него в балете. Женщина пришла на программу не одна, а с дочерью Стасей, в которой многие рассмотрели «внебрачную дочь» Филиппа, но сам артист девочку не признал. Позже выяснилось, что у Киркорова и Шатлановой якобы был затяжной роман, а из его балета Мария, возможно, ушла, узнав о беременности от певца, который на тот момент был связан узами брака с Аллой Пугачёвой. Сейчас потенциальная дочь артиста живёт в Москве с матерью, но поп-король не спешит признавать своё отцовство.

Спустя пять лет многие поклонники Киркорова и журналисты обратили внимание на невероятное сходство Филиппа Бедросовича с молодым талантом Давидом Бухаровым. Артист взял под крыло юного певца, который, как выяснилось, жил без родителей и имел большие трудности в жизни из-за проблем со здоровьем. Мать парня умерла, когда ему было два года, а имя отца унесла с собой в могилу. Это также породило слухи, что Давид был внебрачным сыном Киркорова, о котором певец «не случайно» начал заботиться. Впрочем, дальше слухов эта история не дошла.

Примерно тогда же многие начали говорить о возможном отцовстве Киркорова по отношению к сыну Анастасии Стоцкой Александру. Филиппа раньше неоднократно подозревали в романе с бывшей подопечной, что лишь разожгло пламя фантазии в фанатской среде. Когда мальчик подрос, то сходство с Киркоровым стало более, чем очевидным. Сам певец даже признаёт, что сын Стоцкой похож на него, но слухи о «внебрачном сыне» не воспринимает всерьёз. Сама Анастасия также решительно опровергает вероятность отцовства Филиппа.

Следующий потенциальный «внебрачный сын» Киркорова осел в Канаде. Мальчик, рождённый саксофонисткой Элен Анор Аджей, с которой Филипп выступал в конце 80-х, имеет поразительное сходство с артистом. В конце 2017 года его разыскали журналисты Первого канала, а прошлой осенью Киркоров и сам встретился с «наследником». Певец опубликовал в своём Instagram совместное фото и высмеял эту историю, поблагодарив Элен за тёплую встречу.

В том же году журналисты взялись за «дочь» Киркорова. В отличие от остальных «наследников», на этот раз связь с Филиппом у неё была более, чем очевидная. Анна из Ростова-на-Дону носила фамилию артиста и не скрывала, что видит в нём своего отца. Впрочем, позже выяснилось, что певец лишь вдохновил девушку на новую жизнь, а фамилию она взяла из безмерного уважения к своему кумиру.

Стоит отметить, что иногда Киркорову преподносят «внебрачных детей» не только поклонники и журналисты. Не так давно в прессе всплыла информация, что якобы Раймонд Паулс организовал в Риге Филиппу встречу с взрослой дочерью. Девушка проживает в Испании, а её матерью была солистка Рижской филармонии по имени Эмилия. Якобы она имела непродолжительный роман с Киркоровым, которого хватило для появления внебрачной дочери. Скрывать наследницу Филиппа, по некоторым данным, пришлось из опасений, что тогдашняя жена артиста Алла Пугачёва начнёт мстить ему и его любовнице. Правдивость данной истории не подтверждает ни Паулс, ни сам Киркоров.

Неудивительно, что о внебрачной дочери из Риги больше упоминаний не было.

Последний скандал с «внебрачными детьми» Киркорова прогремел относительно недавно. 52-летняя фанатка Филиппа заявила, что имела интимную связь с артистом, результатом которой стала её беременность. Сам певец и его окружение решительно отрицают любые контакты с этой женщиной, но она всё равно стоит на своём и требует от Киркорова признать будущего ребёнка, а также дать ей 200 тысяч долларов на роды.

В жизни Филиппа Киркорова встречалось много женщин. Вполне возможно, что с некоторыми из них у него были не просто дружеские отношения. Нельзя исключать, что из перечисленных детей кто-то действительно мог быть наследником поп-короля. Может быть и сам Киркоров знает об этом и помогает им втайне от общественности или же наоборот – пытается отмежеваться от нежелательных наследников. В любом случае, уже сам факт, что тема внебрачных детей Филиппа вызывает большой резонанс в фанатской среде, говорит о том, что хорошо знающие звезду поклонники верят в вероятность подобных сценариев. Не исключено, что в будущем новые «внебрачные дети» артиста дадут о себе знать на публике, но станут ли они наследниками певца, зависит лишь от самого Киркорова.