«Конкретно накурилась»: Линдси Лохан сравнивает себя с Владимиром Путиным

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Возможно, у популярной голливудской актрисы и модели всё ещё не пройдёт новогодний «отходняк». По крайней мере, об этом можно судить из её слов на новом шоу.

В ходе него при общении с коллегой Линдси Лохан сравнивает себя с Владимиром Путиным. Её подписчики уже предположили, что в тот момент их любимица, видимо, «конкретно накурилась».

По ходу шоу Лохан выступила с заявлением, что она станет Путиным, когда её коллега станет «эмоциональным». Затем последовало пояснение, что в бизнесе эмоции отсутствуют.

На Лохан сразу же обрушились журналисты. Не исключено, что именно благодаря этому скандалу, который сама же актриса и организовала.

В итоге она сообщила представителям СМИ, что не знает, о чём ей хотелось сказать, упомянув Путина.

В сущности, американцы напоминают детей. Слово Путин у них уже в подсознании, что и продемонстрировала Лохан. Осталось лишь, чтобы «папа» сказал, хорошо это или плохо. Сама она, видимо, не в состоянии. Несложно предположить, если вдруг какой-нибудь американский «папа», вдруг, скажет, что Путин – это хорошо.

Однозначно одно, словосочетания Владимир Путин и Россия в головах американцев уже накрепко. Сбывается шутка известного юмориста.

Он хохмил, что вскоре на Западе фамилия Путин станет употребляться, в том числе в быту, намного чаще имени собственного президента. Собственно, на Украине уже давно так.