«Втягивание уже не помогает!»: Волочкова на Мальдивах опозорилась «сытым» животом - фанаты

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Поклонники заподозрили, что на Мальдивах балерина позабыла о своей строгой диете.

Пользователи Сети с каждым днем отмечают, что за неделю жизни на Мальдивах известная российская балерина Анастасия Волочкова уже успела поднабрать лишних килограммов. Даже несмотря на то, что на пляжных снимках знаменитость привыкла втягивать живот, на этот раз «трюк» Волочковой не сработал и фанаты увидели «сытый» живот балерины.

«Втягивание уже не помогает!», - заявили подписчики в Instagram Волочковой. При этом сама балерина утверждает, что предпочитает есть исключительно зелень и листья салата, а также тайский национальный острый суп том-ям.