«Фанатка или жена?»: Внебрачный ребенок Николая Баскова может жить в Пензе

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Белокурая «пассия» прокололась на признаниях к «мужу».

Не секрет, что богатые и знаменитые не раз за свою жизнь могут стать объектом нападок «диванных экспертов», которые наверняка расскажут как себя вести, куда тратить гонорары и с кем нужно жениться. Поклонники очень часто переходят черту и начинают быть тенью для кумира, пристально наблюдая за ритмом жизни звезды, улыбкой случайной прохожей и даже создавать обсуждения о внебрачных детях. Если поп-королю российской эстрады приписывали очень много детей на стороне, то не исключением стал и его хороший друг – Николай Басков.

Золотой голос России стал не первым артистом, за которым закрепилось звание секс символа.

Также Басков был в отношениях, но порадовать общественность и поклонников новостью о рождении первенца так и не решился.

«А может быть просто не успел?», - задаются вопросом поклонники, намекая как раз на внебрачных детей Коли.

Пока Баскову приписывали отцовство над ребенком Виктории Лопыревой, певец не комментировал слухов и сдержанно вел себя в этой ситуации. Но, возможно это не единственный наследник артиста. Внебрачный ребенок Николая Баскова может жить в Пензе.

Аккаунт белокурой женщины из Пензенской области может содержать снимки дочери Баскова, которая пока не стала официально по документам его ребенком. Привлекают внимание неоднократные слова в адрес артиста, но понять это его очень навязчивая фанатка или же тайная жена не совсем просто. Женщина воспитывает двоих детей и даже несколько фото есть с мужчиной, который может за вознаграждение скрывать тайну жительницы Пензенской области об отце ее детей.

Более того, автор даже сделала коллажи с фотографиями дочери и Николая Баскова в детстве. К удивлению подписчиков есть поразительные сходства между снимками звезды и ребенка. Снимок девочки и любимого артиста женщина опубликовала на своей странице. Внебрачный ребенок Николая Баскова может жить в Пензе и в скором времени может даже заявить о себе. Постоянные сравнения с возможным отцом могут со временем заставить ребенка начать карьеру певицы. Комментировать ситуацию золотой голос России не спешит и возможно не знает о своей «внебрачной дочери». Возможно, женщина настолько фанатеет от Баскова, что готова отыскать это мнимое сходство за любую цену, а после может создать настоящую проверку на детекторе лжи в программе телеведущего Дмитрия Шепелева для Баскова.

Не стоит забывать, что Николай мог попробовать скрыть факт отцовства, но все же может оказаться и заложником фанатской любви. Таким образом, в Пензе есть ребенок очень похож на Баскова, но утверждать, что это его единокровная дочь мы не беремся. Пока Николай Басков не сообщал об этом, вероятно это все же мечта поклонницы стать, таким образом, ближе к своему кумиру.