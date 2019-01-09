«Костя жив!»: Благотворительность и заклинания Фриске могли спасти Хабенского от проклятия «Ночного дозора»

Сегодня, 16:30

От онкологии и сердечной недостаточности после съемок «Ночного дозора» скончалось 5 актеров, в том числе и Жанна Фриске, не считая отца и жены Константина Хабенского. Многие убеждены, что без мистики в этих смертях не обошлось, и единственный, кому удалось избежать данной участи - Константин Хабенский.

В Сети убеждены, что «проклятие Ночного дозора» на самом деле существует - от него могли пострадать такие знаменитости, как Жанна Фриске, Римма Маркова, Юрий Айзеншпис, Валерий Золотухин, Николай Олялин, Алексей Маклаков, и частично Константин Хабенский, который потерял после и во время съемок зловещего фильма отца и супругу. Похоже, что актера спасло какое-то чудо.

К слову, Жанна Фриске могла уберечь Константина Хабенского от действия проклятия своим заклинанием в фильме: «Костя жив!», когда она пыталась по сюжету «Дозора», играя ведьму Алису, спасти своего возлюбленного. Поскольку имя возлюбленного ведьмы совпадало с реальным именем Хабенского, вполне вероятно, что певица, сама того не зная, могла уберечь актера от смерти. Но проклятие могло перейти и на других членов его семьи - во время съемок «Ночного дозора» отец Хабенского умер от рака, а через два года после выхода фильма его супруга узнала о том, что больна раком. Такие мистические совпадения наталкивают на мысль о том, что заклинания Фриске могли спасти Хабенского от проклятия «Ночного дозора».

Не обошлось и без самого участия Хабенского в своей судьбе - после смерти супруги он на первое место поставил благотворительность, и на данный момент на его счету есть более сотни спасенных от рака жизней, в том числе и детских. Высшие силы могли наградить его жизнью и наследниками за добрые дела, поскольку после съемок в мистическом фильме и уроков судьбы актер сделал правильные выводы.

Если по судьбе человека ожидает смерть, но она по какой-то причине отсрочивается на длительный период, согласно словам экстрасенсов, то высшие силы могут взамен забрать другого человека из его семьи. Константин Хабенский мог себя спасти тем, что решил спасать других людей, хотя его, по мнению многих, могло не стать даже через десяток лет, как Жанны Фриске.