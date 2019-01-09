В «Доме-2» мамами хотят стать ради иммунитета и заработка

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На стройплощадке «Дом-2» наблюдается бэби-бум, который был спровоцирован организаторами проекта. Девушки поняли, что на этом можно заработать неплохое состояние.

Популярный проект «Дом-2» развивается довольно стремительно и в последние несколько лет там происходит процесс активного рождения детей, который был спровоцирован организаторами шоу, но вот остановить его оказалось совсем невозможно. Дело в том, что согласно правилам, будущие родители получают иммунитет и не могут быть выгнаны с проекта другими участниками, а также они получают солидные дивиденды от ведущих, руководства и спонсоров.

Такие условия привели к тому, что некоторые пары готовы обзаводиться детьми, не задумываясь о последствиях, мамами хотят стать ради иммунитета и заработка. Поклонники телестройки заметили, что если еще пять лет назад заставить пару официально оформить свои отношения и родить ребенка было невозможно заставить, то теперь об этом говорят многие участники. Если организаторы не введут ограничение по количеству будущих мам на периметре, то проект превратится в шоу беременных.

Так, на сегодняшний день о своем желании создать семью и обзавестись потомством сообщили Майя Донцова, Марина Африкантова, Саша Черно и сестры Рапунцель, которые хотят родить на проекте во второй раз. А примером для все стала 21-летняя Алёна Савкина, младшая сестра Ольги Рапунцель, родившая от Ильи Яббарова. Илья отказался вместе с ней воспитывать ребенка, но Алёну эту не расстроило, поскольку организаторы реалити-шоу создали ей комфортные условия для жизни и даже предложили подзаработать на будущее.

Многие фанаты негативно относятся к такой тенденции и называют участников «халявщиками».