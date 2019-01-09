«Решил купить любовь»: Муж Ани Лорак боится потерять дочку навсегда

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Мурат Налчаджиоглу решил купить любовь дочери после расставания с ее звездной матерью. Горе-муж прилетел в Майами, где отдыхают Лорак с малышкой, и просто не дает им прохода.

Измена супруга Ани Лорак просто всколыхнула общественность, ведь многие уверены в том, что турок живет именно за ее доходы. Слухи об изменах Мурата ходили уже давно, но вот после того, как он был застукан «на горячем», звезда решила кардинально менять свою жизнь.

Напомним, что еще в прошлом году Лорак рассказывала, что подала на развод, но оба супруга не явились в суд. Такая ситуация дала повод поклонникам пары думать о том, что они могут помириться и вновь жить вместе, ведь у них подрастает дочка.

Теперь же стало известно, что Мурат Налчаджиоглу всячески старается наладить свои отношения с женой и дочерью, для этого он просто закидывает малышку подарками и отчитывается об этом на своей страничке в Instagram. После этого многие стали подозревать, что турок просто решил купить любовь дочери из-за того, что боится потерять ее навсегда. а также того, что мать настроит девочку против него.

Известно, что Мурат направился во Флориду (США), где на сегодняшний день отдыхает Лорак с дочерью. В своем микроблоге мужчина написал, что едет на встречу с самой большой любовью в жизни, теперь поклонникам остается только догадываться – это дочь или Каролина. Не исключено, что после этого отпуска семья воссоединится вновь, забыв былые обиды, поскольку живут они в одном номере.

Ани Лорак пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.