Настоящий шоу-бизнес: Тодоренко после родов продолжает хайп на своей беременности

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Видимо, в послеродовом периоде супруга Влада Топалова поняла, что её популярность стремительно катится вниз. Она решила с этим что-то делать.

И вот теперь Регина Тодоренко даже после родов продолжает хайп на своей беременности. Раз она пока не появляется на телевидении, то решила заняться советами для будущих мам. Цикл её «передач» в аккаунте составит 9 дней. Собственно, настоящий шоу-бизнес.

Сейчас всё время Тодоренко занимает новорождённый первенец. Также обычным явлением для новоиспечённых мам является послеродовая депрессия. Не исключено, что этого явления не удалось избежать и телеведущей. Очень востребованная до родов, она просто не может смириться с послеродовым «затишьем».

Если ранее на протяжении всей своей беременности Тодоренко очень неохотно сообщала о ней, то теперь, наверное, решила «разговориться». В том числе на тему, как ей удавалось сохранять активность, находясь в «интересном положении». Сейчас она готова поделиться этим со своими подписчицами.

Телеведущая уже сообщила им, что снималась и «плясала-скакала» во время, когда у неё, как и у всех, был сильный токсикоз. Не избежала она и отёков ног.

Далее Тодоренко расскажет о «борьбе» с тошнотой, как ей удавалось преодолевать сонливое состояние и впихивать в туфли отёкшие ноги.

Она уверена, что её опыт станет кому-то очень полезным. Именно ему она и намерена посвятить свой «девятидневный марафон».