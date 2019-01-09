«Нездоровый фетиш»: Одинокий Егор Крид увлёкся женскими нарядами

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После «предательства» Дарьи Клюкиной и скандала с отменой выступления в Абу-Даби Егор Крид начал удивлять поклонников нестандартными поступками.

В последнее время Егор Крид всё чаще будоражит общественность странными поступками. Сперва артист, поехав на фестиваль в Абу-Даби, отказался выходить на сцену, оправдавшись плохим настроением. За это певцу грозит многомиллионный штраф. Поклонники заподозрили, что Крид попросту страдает от «предательства» Дарьи Клюкиной, которая недавно ушла к Диме Билану. Победительница «Холостяка» снялась в клипе заклятого врага Black Star и, вероятно, прекратила общение с Кридом, что, возможно, его огорчило. Теперь же фанаты были удивлены тем, что одинокий Егор увлёкся женскими нарядами.

Накануне Крид посетил брендовый бутик Balenciaga. Артист показал в своих «сторис» в Instagram, как он выбирал женское платье. Егору приглянулся пёстрый наряд, который он тут же показал подписчикам. Вполне вероятно, что на фоне потрясений в личной жизни и в карьере Крида настиг «нездоровый фетиш». Одинокий певец мог удариться в странности и увлечься женскими нарядами.

Напомним, ранее мы писали, что Егора Крида могут «поставить на счётчик» из-за многомиллионного долга перед криминальными авторитетами. С артиста могут взыскать большую сумму за его выходки в Абу-Даби, запросив проценты.