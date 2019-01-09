Певец Эмин Агаларов показал первые фото новорожденной дочки

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Артист рассказал, что ребенок и мама чувствуют себя хорошо, а имя девочки пока не разглашается.

В преддверии Нового года артист Эмин Агаларов четвёртый раз стал отцом, жена и модель Алёна Гаврилова подарила ему дочь. Знаменитый певец опубликовал в социальной сети Instagram первые фото новорожденной дочери.

На фото опубликованном в личном блоге Instagram, Агаларов показал, как родители пеленают новорожденную наследницу. Поклонники артиста радовались за Эмина и оставляли много тёплых комментариев под трогательным фото. Подпись к снимку «Счастливый папа х 4» означает что певец в четвёртый раз стал отцом. У него двое сыновей от первого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Аминовой и дочь, которую удочерила бывшая супруга. У Алёны Гавриловой тоже есть 11-летний сын от прошлых отношений, который учится в Америке.

Летом прошлого года артист второй раз женился. Церемония прошла в загородном гольф-клубе, который принадлежит семье жениха. Сразу после свадьбы появились слухи что модели и жена певца находится в интересном положении, но молодожёны отрицали эти подробности семейной жизни, и только на 7 месяце беременности сообщили, что у них родится дочь.

На церемонии, посвященной бракосочетанию, были приглашены друзья, родные и звёзды шоу-бизнеса, среди которых: Тимати, Валерий Меладзе, исполнительница Зара, Григорий Лепс и многие другие.