Сегодня, 03:40

Алкоголь и ночные гулянки могут только на время отвлекать поп-короля от «сердечных» переживаний.

Филипп Киркоров не раз давал понять многим поклонникам, что чувства к Алле Борисовне Пугачевой у него не только искренние, но и навсегда. Поп-король неоднократно публиковал старые песни и записи с обращениями к Алле Борисовне, даже ее архивные фото становились для Филиппа хорошим воспоминанием из прошлого, которым хочется поделиться с многомилионной армией фанатов. На данный момент Киркоров проводит время в компании с Ани Лорак, которая не раз становилась «пассией» поп-короля в мыслях общественности. Длинные вечера пара каратает в компании Сергея Лазарева, который постоянно делиться в «сториз» видео с тренировок. Из-за постоянных догадок об алкоголизме Лазарева, он все чаще пытается показать, что творчество и образ на сцене это одно, а жизнь – другое. А вот Каролина показала как проводит время с Киркоровым. Ночные экскурсии и безудержный смех попали в «сториз» Ани Лорак.

Поклонники шокированы, что знаменитости вновь вместе, но все же разочарованы, что они не говорят о заключении отношений, которых от них так ждут. Филипп Киркоров может тосковать по Пугачевой в компании Ани Лорак. Этот факт становится очевидным, поскольку Каролина публикует веселые видео на своей странице в соцсети, а вот Филипп Бедросович может быть с кумой только наигрывает радость. «Сториз» Киркорова наполнены снимками с Рождественских встреч с Аллой Пугачевой и роликами с общих появлений на сцене.

Может быть Филипп не смог оставить былые чувства в прошлом, поскольку брак Примадонны и Максима Галкина был для него очень сильным ударом. Возможно, откладывание личной жизни «на потом» стало причиной одиночества поп-короля. Однако, в его жизни есть дети, которые очень похожи на отца и максимально много времени проводят с знаменитым папой. Пока женщины в жизни Киркорова нет, и не факт, что его сердце сможет растаять перед новой женщиной, которой уже вероятно никогда не сможет быть Пугачева.