«Бесхребетный подкаблучник»: Шелест могла отбить желание у Машкова ходить по проституткам

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Владимир Машков мог перестать быть бабником из-за страха перед Оксаной Шелест, которая вытеснила всех своих конкуренток, благодаря достаточно жесткому и властному характеру.

Именно Оксана Шелест первой подала на развод, несмотря на то, что Владимир Машков сам уходил от своих женщин первым. Поступок любимой женщины настолько его ошарашил, что вскоре после развода бывшие супруги снова сошлись - правда, без повторного оформления брака. Шелест стала четвертой женой актера, а предыдущие браки разбивались из-за неверности и любвеобильности Машкова.

Как рассказывал бывший водитель Машкова, Шелест всегда держала актера под каблуком - она могла использовать бранную речь в общении не только с другими людьми, но и самим актером. Также, по данным бывшего сотрудника, именно экс-супруга заправляла постоянно делами Машкова, который никогда и не пытался перечить своей второй половине.

К слову, до Шелест, во время брака с Аленой Хованской, как рассказывают журналистки, когда-то закрутившие роман с Машковым, актер позволял себе не брезговать даже отношениями с проститутками. По словам одной из них, Машков мог позволить себе прямо при пассии уйти целоваться с женщиной легкого поведения, что нынешняя избранница, Оксана Шелест, не стала терпеть, и подала даже на развод - такого до нее никто не делал. Бывшие любовницы Машкова убеждены, что практически всех женщин актер использовал только для секса.

Именно Шелест могла отбить желание у Машкова ходить по проституткам - такое мнение складывается и у пользователей сети, которые убеждены, что артист ведет себя с последней женой, как «бесхребетный подкаблучник». Правда, то ли властный характер женщины, то неуверенность в себе вынудила Машкова превратиться из жестокого сердцееда в тихого и неприметного мужчину средних лет - неизвестно. Но многие из окружения актера удивляются, как такая, на первый взгляд, несовместимая пара, может быть вместе.

К слову, пока что неизвестно, как отреагирует Оксана Шелест на слухи о романе Машкова с более молодой женщиной - Сати Казановой, к которой, по мнению пользователей, актер испытывает чувство симпатии. Учитывая, что Шелест способна обругать матом даже старшего нее водителя Машкова, сложно представить, во что это может вылиться молодой певице.