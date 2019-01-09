Дана Борисова не комментирует своё пророчество о смерти Кельми

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Она не отрицает того, что давала его. В то же время, после смерти певца она, со слов её близких, находится в очень дурном настроении.

Как бы то ни было, но Дана Борисова до сих пор никак не комментирует своё известное пророчество о смерти Криса Кельми. Она сказала, что тот уйдёт следом за Евгением Осиным.

Так оно и случилось. Причём, достаточно быстро. При этом, как утверждают врачи, Кельми умер вовсе не от алкоголя. Они отмечают у него давние проблемы со здоровьем, которые и привели к смертельному исходу.

Однако кто рискнёт сказать, что у него нет проблем со здоровьем. Возможно, и певец ещё вполне мог пожить некоторое время. Тем более, что с алкоголем он стал потихоньку «завязывать».

Получилось иначе. Сбылось пророчество, что бы там ни говорили. Не исключено, что Борисова сейчас в апатии именно по этому поводу.

На смерть Кельми она сообщила свои соболезнования. Также она проинформировала подписчиков, что ещё год назад, возвращаясь с излечения в Таиланде, не могла даже подумать, что из их троицы она останется в живых последней.

Сейчас Борисова пока не рискует заниматься никакими прогнозами по отношению к звёздам шоу-бизнеса.