Наталья Еприкян рассказала правду об уходе ряда звезд из Comedy Woman

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Популярное шоу Comedy Woman стали покидать привычные всем артисты, а на их месте появились новые лица. Автор и продюсер программы Наталья Еприкян уверила, что у каждого на то были свои веские причины.

Популярность Comedy Woman растет с каждым днем, но вот поклонники шоу заметили, что в последнее время некоторые звезды перестали появляться на экране. Ситуацию взялась прокомментировать автор и продюсер Наталья Еприкян, она рассказала, что переломный момент произошел еще в 2015 году, после того, как из коллектива ушла Полина Сибагитуллина. Оказалось, что она просто не выдержала такого жесткого графика.

Следом за ней шоу покинула Елена Борщева, которая просто устала от своего амплуа, ведь шутки были привязаны именно к ее образу, они также быстро надоели. Как отмечают поклонники шоу, самым ощутимым стал уход Натальи Медведевой, которая просто не видела своего дальнейшего развития в нем. Напомним, актриса заявила, что некоторые актеры позволяли себе неуважительное отношение к ней. При этом Наталья Еприкян отметила, что Медведева ушла из проекта не просто так, но озвучивать конкретные причины она не намерена.