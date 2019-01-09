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Измены и любовницы не было, но долг возможно придется отдавать до конца дней.

Известный артист юмористического жанра Евгений Ваганович Петросян недавно стал свободным мужчиной и теперь находится в статусе завидного жениха. Поговаривают, что его брак с Еленой Степаненко был не прочным и даже расчетливым, но это только предположения. На самом деле причиной их развода «диванные эксперты» признали измену Петросяна с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Девушка со студенческих лет была правой рукой сначала Степаненко, а после Петросяна. Более того, Брухунова рассказала, что будучи студенткой из провинции даже некоторое время жила в квартире Елены Григорьевны и платила только счета по коммуналке. Такой расклад и даже хорошее отношение к Татьяне могли обернуться для Степаненко разводом спустя 12 лет, после прихода девушки к Петросяну. На данный момент Брухунова очень благодарна обоим юмористам за все, что они ей дали и сделали для ее блага. Считает ли так же Степаненко – большой вопрос.

Может быть Татьяна оказалась в нужном месте в нужное время, подумали многие после рассказа об удачном спасении Евгения Вагановича Брухуновой. Страшный эпизод из жизни помощница Петросяна рассказала эксклюзивно Дмитрию Борисову.

Оказалось, что экс-муж Степаненко пережил в прошлом полосную операцию на открытом сердце. Ввиду этого, по словам Брухуновой, болезни ОРЗ и ОРВИ могут закончиться очень плохо для человека. Она взяла на себя ответственность и выходила Петросяна, которого, по предположению адвоката Евгения Вагановича, заразила именно его жена Степаненко, что не взялась говорить Татьяна. Мнения по поводу поступка Брухуновой разделились. Одим показалось, что Татьяна совершила подвиг, которым спасла юмориста, хотя сама при рассказе об этом прятала глаза в пол. Другим же показалось, что Брухунова могла спасением жизни Петросяна сделать его пожизненным должником. Так сказать, дала шанс жить, а теперь Евгений Ваганович может испытывать к 30-летней помощнице чувство благодарности. В любом случае, мнение Петросяна не удалось услышать по этому поводу, поскольку интригующая программа Дмитрия Борисова не была со сценарием появления Евгения Вагановича. Остается только думать, где во время болезни была Елена Степаненко и могла ли она специально заразить мужа, так, как сказал Жорин. Также неясно отношение Петросяна к Татьяне, которая впервые решилась рассказать об отношениях с юмористом, намекая только на дружбу и благодарность.