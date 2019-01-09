Лена Миро высмеяла Аллу Пугачёву за фанатичную манеру оголять ноги

Сегодня, 10:40

«У женщин возраста Пугачёвой хорошеньких ножек не бывает. Это – факт», - заявила Лена Миро.

Скандальная интернет-журналистка Лена Миро на этот раз написала целую статью, которую посвятила Алле Пугачёвой, а точнее фанатичной манере Примадонны постоянно оголять свои ноги не зависимо от возраста и веса. По мнению журналистки, ноги Пугачёвой «были хорошенькими» 40-50 лет назад, но в возрасте 69 лет их просто необходимо скрывать, а не выставлять на показ.

«Кто-то когда-то сказал юной Аллочке Пугачёвой, что у неё - хорошенькие ножки. И я допускаю, что в тот момент - лет 40-50 назад - оно и было правдой. Правдой, которую давно надо было отпустить, но за которую 69-летняя Алла Борисовна продолжает держаться и на протяжении десятилетий фанатично оголяет ноги», - написала Лена Миро в LiveJournal.