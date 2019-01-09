«Отказался от родной крови»: Внебрачная дочь Киркорова может остаться непризнанной наследницей

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Филипп в своё время не скрывал роман с матерью девочки Марией Шатлановой, называя девушку своей женой, но признавать её дочь не захотел и фактически бросил возлюбленную после женитьбы на Алле Пугачёвой.

Как известно, знаменитые и успешные люди обычно не страдают от недостатка внимания. Фанаты и обожатели часто преследуют звёзд, будучи готовыми на всё, чтобы почувствовать себя ближе к кумиру. Последние же нередко пользуются этим, что порой приводит к серьёзным последствиям. Таковыми можно назвать рождение внебрачных детей звёзд, которых те не спешат признавать, дабы не компрометировать себя, ведь нередко известные люди крутят романы, будучи уже связанными узами брака. В числе подобных знаменитостей может быть и Филипп Киркоров, тысячи поклонниц которого просто мечтали завести ребёнка от поп-короля.

Как известно, официально у артиста есть два ребёнка: сын Мартин-Кристин и дочь Алла-Виктория. Малышей, по утверждениям самого Филиппа, ему родила суррогатная мать в США. Долгое время Киркоров и вовсе скрывал наличие у него наследников. Не удивительно, что у артиста могла обнаружиться ещё одна внебрачная дочь. Вполне вероятно, что у Мартина-Кристина и Аллы-Виктории уже есть по отцу старшая сестра. Девушке уже 18 лет и она живёт в Москве, но с вероятными родственниками до сих пор не знакома. Всё потому, что когда-то Киркоров оставил её мать с маленьким ребёнком, будучи занятым браком с Аллой Пугачёвой. Учитывая это, можно предположить, что Филипп просто отказался от родной крови в пользу денег и карьеры.

С матерью замечательной девушки по имени Стася Киркоров познакомился в далёком 1988 году. Начинающий своё восхождение на эстрадный Олимп артист уже тогда был популярен, попасть в его команду считалось большой удачей. 17-летний талант Мария Шатланова оказалась в числе тех, кто вёл Филиппа к большим свершениям. Как рассказывала в одном из интервью её подруга Елена Танькова, Киркоров сразу заприметил одарённую девушку и почти сразу же влюбился в неё и сделал примой своего балета. Роман с Марией певец даже не скрывал, как утверждает приятельница Шатлановой.

Одно время Филипп якобы даже представлял её всем своей «женой», но на деле вести в ЗАГС девушку будущий поп-король не торопился. Танькова отметила, что уже тогда Киркоров вынашивал «наполеоновские» планы жениться на Алле Пугачёвой и на её имени взлететь в высший эшелон шоу-бизнеса. В итоге так и произошло, но Шатланова, несмотря на брак Филиппа с Примадонной, осталась верна ему и продолжала выступать в его команде. Вполне вероятно, потому, что Киркоров так и не разорвал с ней любовную связь.

Так продолжалось несколько лет, до тех пор, пока в окружении артиста не поползли слухи, что его любовница беременна. Свою связь с Филиппом Шатланова не комментировала, но и называть кому-либо имя отца ребёнка не стала. В 2000 году она родила девочку по имени Стася. Певец не захотел признавать малышку своей наследницей и фактически бросил её. В итоге Мария была вынуждена покинуть балет Киркорова с маленькой дочерью на руках. Позже бывшая возлюбленная Филиппа признавалась, что этот период был самым тяжёлым в её жизни, но близкого человека так рядом и не оказалось. Занятый браком с Пугачёвой и гастролями Киркоров даже не интересовался жизнью Шатлановой, ссылаясь на занятость.

Спустя десять лет они вновь встретились. В студию шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова Мария Шатланова пришла не сама. На встречу с Филиппом Киркоровым она привела свою подросшую дочь. Артист якобы обрадовался встрече и заявил, что всегда хотел узнать, как дела у Марии и её девочки, но ему мешала занятость. Вполне вероятно, что женщина привела дочь на передачу не просто так. Скорее всего, Мария ждала, что Киркоров узнает в ней свою наследницу, ведь ребёнок очень похож на него. Однако артист так не поступил и фактически публично отказался от родной крови. На прощание Шатланова пожелала Филиппу счастья в жизни и, заплакав, покинула студию.

Сегодня, несмотря на все трудности, Мария и её дочь живут обеспеченно. Шатланова нашла вдохновение в йоге, она организовывает частные тренинги и собирает большие залы. Потенциальная внебрачная дочь, с которой Киркоров встречался, по меньшей мере, раз на «Пусть говорят» Андрея Малахова, не пошла по стопам Филиппа и матери-танцовщицы, предпочтя далёкую от творчества профессию. Сейчас 18-летняя Стася учится в архитектурном институте и видит своё будущее в этой отрасли. Шатланова дала ей свою девичью фамилию. Несмотря на то, что всю свою жизнь она живёт практически под боком у поп-короля, сам Киркоров совершенно не желает признавать её, в связи с чем девушка так и может остаться его непризнанной наследницей.