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Звезда «Битвы экстрасенсов» уже имела негативный опыт общения с пластическими хирургами, что не давало ей решиться на очередную операцию по исправлению носовой перегородки. Такие страхи оказались не оправданы – очередная пластика просто восстановила ей внешность.

Пластическая операция для многих является крайней мерой, но некоторые женщины просто жить не могут без оперативного улучшения своей внешности. Как рассказала знаменитая экстрасенс и звезда популярной программы «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева, ее первый опыт пластики оказался довольно неудачным, она буквально стала жертвой. Теперь она даже боится и думать о таком вмешательстве в свою внешность.

Все же знаменитость сообщила, что ей необходимо исправить искривленную перегородку носа и она раздумывает над тем, которому можно доверить свою красоту. Известно, что после первой операции медиума стали мучить сильные головные боли, а нос стал выглядеть хуже, затруднилось дыхание. Ситуацию необходимо было исправлять, но доверия к медикам Хадуева не испытывала.

Фатима Хадуева стала жертвой пластики, но второй хирург не только исправил ошибки первого, но и избавил ее от всех неприятных симптомов. Сейчас медиум активно помогает многочисленным клиентам, а в свободное время предпочитает изучать новые духовные практики. Опыт с неудачной пластикой еще раз доказал Фатиме, что обращаться к врачам нужно с умом, тщательно изучая их репутацию и профессиональные качества.