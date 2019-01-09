«Холодный расчет»: Бесталанная Зудина могла обольстить женатого Табакова ради места в ГИТИСе и театре

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Марина Зудина имела в планах спровоцировать развод Табакова еще в 16 лет - делится бывшая подруга актрисы. Вдове Табакова в юные годы из-за отсутствия таланта дорога к мечте была бы закрыта, но девушка воспользовалась своей красотой.

Бесталанная Марина Зудина, как рассказывает ее бывшая подруга, могла обольстить женатого Табакова ради места в ГИТИСе и его театре, поскольку еще не окончив школу знала, что станет актрисой. Правда, отец Зудиной знал, что самостоятельно его дочь не сможет осуществить задуманное, поскольку понимал, что необходимых данных у нее для профессии актера нет, поэтому нередко высмеивал желания Марины.

Зато Зудина, вероятнее всего, имела холодный расчет - она знала, что Табаков неравнодушен к молодым девушкам, поэтому решила не упускать единственный в жизни шанс и предпринять попытки охомутать режиссера самостоятельно. При этом девушку разница в возрасте в 30 лет почему-то не смущала, в приоритете, как признается бывшая подруга, у Зудиной была блистательная карьера, которую советский актер только мог ей дать. К слову, от ровесников вдова Табакова ухаживания не принимала по известным причинам.

Стоит отметить, что Крылова, бывшая супруга Табакова, так и не смогла простить супругу измену со студенткой - Зудина лишила ее детей отца, хотя в 29-летнем возрасте, когда у режиссера случился инфаркт, именно экс-жена смогла его выходить. Зная обо всех обстоятельствах, как отмечает знакомая Зудиной, начинающая актриса не пожалела ни жену Табакова, ни его детей, а приложила максимум усилий для того, чтобы развести бывшего супруга и обеспечить себе не только богатую жизнь, но и стремительную карьеру, хотя ни данных, ни таланта, кроме обольщения, у нее не было и нет.