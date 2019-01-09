«Соски как приманка женихов»: Галкин клюнул на оголённую грудь одинокой Виктории Бони

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Муж Аллы Пугачёвой обычно сам получает «лайки» от теледивы, но сам не решается на подобные шаги, особенно под такими откровенными фото.

Минувшим летом известная российская телеведущая Виктория Боня рассталась с французским миллионером Пьером Андюраном. Обстоятельства этого разрыва остаются неизвестны, но сама звезда уверяет, что они остались друзьями после непродолжительного романа. После этого на личном фронте у Бони затишье, но вместе с тем поклонники заметили, что Виктория всё чаще стала публиковать в Instagram снимки и видео интимного содержания. Фанаты сразу поняли, что это своего рода приманка для новых состоятельных женихов от пока ещё привлекательной 40-летней знаменитости.

Очередную «ловушку» Виктория оставила в своём блоге сегодня утром и сразу же «поймала в сети» крупную рыбу. Боня обнародовала оголённую грудь на фоне морского заката, отметив в аннотации к снимку, что это Таиланд. В то же время геолокация выдала истинное место нахождения теледивы, показав, что находится она на самом деле в Дубае. На фото отчётливо видны соски звезды сквозь промокшее полупрозрачное платье, на котором, к слову, намеренно сделал акцент фотограф. Можно предположить, что откровенность была добавлена Боней намеренно, дабы лишний раз продемонстрировать потенциальным богатым ухажёрам свои «козыри». К слову, подписчики неоднозначно отреагировали на раскрепощённость телезвезды. «Дети подписаны на вашу страницу, а тут сиси полным планом, не красиво получается....», «титки видно», «Слишком откровенно», «Ну зачем опять сиси Вика», - негодуют пользователи.

И данный ход Виктории, как оказалось, возымел мгновенный эффект. Одним из первых на снимок отреагировал не кто иной, как Маким Галкин. Шоумен, который регулярно получает от Бони всевозможные знаки внимания в соцсетях, «клюнул» на оголённую грудь одинокой теледивы. Ходят слухи, что в последнее время в их с Аллой Пугачевой отношениях наступил период разлада. Вполне возможно, что Боня пытается воспользоваться шансом и увести Галкина прямо из под носа Примадонны.