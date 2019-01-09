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Наталья Ионова та еще шалунья. Несмотря на солидный 12-летний стаж счастливого замужества, она непрочь пофлиртовать с коллегами по шоу-бизнесу.

В Таиланде на морском побережье разыгралась «семейная драма». Глюкоза вызвала ревность мужа после объятий с Павлом Деревянко, который отдыхал на том же курорте. Запечатленные на видео и выложенные в сторис Instagram кадры невинных шалостей с актером, которого, кстати, Наталья назвала «крутым мужиком», не остались без внимания супруга Александра Чистякова. Мужчина по всем «домостроевским» канонам поднял Глюкозу на плечо, и, судя по снимку, был готов выбросить жену в волны морские, по примеру Стеньки Разина. Конечно же, все страсти были шуткой, но некоторые поклонники Глюкозы серьезно озаботились ее состоянием после «сцены ревности».

Кстати, комментаторы не преминули отметить формы Натальи и расписали их в превосходных степенях, особенно ягодицы певицы. Хейтеры также не заставили себя долго ждать и съязвили по поводу возраста Ионовой и ее «неподобающего» поведения. Досталось и Чистякову. Из комплиментов – о том, как он молодо выглядит. В общем, в заснеженной России люди активно следят за времяпровождением звезд под жарким солнышком экзотических стран. Все довольны.