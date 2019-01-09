Настасья Самбурская снова оказалась в кругу алкогольных скандалов

Сегодня, 10:53

Популярная российская актриса Настасья Самбурская не может остановить свою алкогольную зависимость

Фанаты снова подметили актрису в чрезмерном употреблении спиртных напитков и ярких новогодних гуляниях. Это не первый раз, когда девушка оказалась в кругу алкогольных скандалов и постит в соцсетях свои не совсем трезвые фото. Скандальная девушка опубликовала фото, где кажется опухшей и помятой. Её цвет лица буквально говорит о бурно проведённых праздниках и о том, что пьянство для неё не ново. У Настасьи не простые отношения в семье, как она сама говорила у неё было тяжёлое детство, мать одна растила её и брата, а отца посадили в тюрьму, когда девушке было 5 лет. Сама Самбурская, став звездой, полностью оборвала все отношения с семьёй и бросила их на произвол судьбы. Мать звезды работает обычным продавцом рыбы, а брат – грузчиком на оптовой базе. Но с генами не поспоришь и, возможно, в её гульках и скандалах виноваты бурные гены её отца.