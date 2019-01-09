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Знаменитого поэта, тексты которого на удивление легко ложились на музыку, до сих пор помнят очень многие. А вот в семье он оказался достаточно строгим человеком.

Дочь Михаила Танича рассказала, что папа мог и «по морде стукнуть, и ремнём отходить». Его вторая жена – Лидия Козлова сообщает несколько иное, хотя не отрицает, что «у Миши был жёсткий характер».

Козлова выступала для поэта в качестве его настоящей музы, помогая до самой кончины. Местом их знакомства стала студенческая вечеринка, после которой они уже не расставались.

Многие считают, что на характер Танича наложило определённый след его тюремное прошлое. В то же время, Лидия отмечает, что, по отношению к ней, он всегда был очень заботлив и мил.

Однако в семье никогда не звучали слова типа «лапонька» или «рыбонька». Дочки поэта, написавшего «Чёрного кота» и создавшего группу «Лесоповал», вспоминают совсем другие моменты.

У младшей дочери Светланы сохранилось воспоминание, как она однажды нахамила отцу, за что получила жёсткое наказание. С её слов, тот считал, что, несмотря на любовь к ним, нельзя баловать детей. Он мог «и по морде стукнуть» и ремнём отходить. При этом очень хорошо запоминалось, что хамить родителям нельзя.

Однако поклонники Танича до сих пор уверены, что источником его творчества были домашние эксперименты. В частности, текст про «айсберг в океане» был якобы написан именно после серьёзных семейных разборок.