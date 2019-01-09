Эвелина Блёданс пострадала от инцидента с попутчиком в самолёте

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От словесного хамства пассажир быстро перешёл к рукоприкладству.

Актриса на своей странице в соцсети поведала об инциденте, который произошёл перед полётом в составе театральной труппы на гастроли. Эвелина заняла своё место в салоне эконом-класса самолёта и, откинув спинку кресла, стала ожидать взлёт. Попутчик, сидевший сзади, в грубой форме потребовал от неё принять вертикальное положение на сиденье, мотивировав это причиняемым Блёданс неудобством. 49-летняя актриса попыталась сдержать начинающийся конфликт и заявила, что сделает это сразу же после команды экипажа. Тогда попутчик силой задвинул спинку вместе с Эвелиной и нанёс удар ногой по задней стороне кресла.

Растерявшаяся Блёданс рассказала, что получила не только моральное унижение – кроме этого, пострадала её спина, некогда травмированная после падения на сцене. После случившегося, у неё усилились боли, и она попросила совета у подписчиков, обнародовать ли фото обидчика. Актрисе выразили сочувствие и пожалели, что хам ушёл от ответственности. Блёданс опубликовала фото мужчины в сторис, назвав это своеобразной «доской позора». Тем не менее, некоторые заметили Эвелине, что она сама отчасти виновата в произошедшем конфликте. На таких коротких рейсах, ряды в салоне скомпонованы очень тесно и откинутая спинка делает пространство позади ещё меньше. К тому же, откидывать кресло до взлёта категорически запрещено – это может привести к травме сзади сидящего пассажира.