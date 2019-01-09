«Уральский пельмень» поиздевался над россиянами из Таиланда

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Сергей Исаев высмеял тех из них, которые не могут позволить отдохнуть в этой стране. Соответственно, они выбирают курорты, находящиеся в Краснодарском крае.

«Уральский пельмень», отдыхающий на пляжах Таиланда, откровенно поиздевался над россиянами. Он написал в своём аккаунте в Instagram, что здесь, конечно же, штормы и смерчи. Поэтому для отдыха нужно выбирать Краснодарский край.

Здесь всё очень плохо, продолжил он, и мы все только и думаем о возвращении на родину. Тем временем на кадрах абсолютно ясная погода и тихое голубое море.

Подписчики не поняли такой шутки своего любимца. Им она напомнила известный афоризм из «Ивана Васильевича», что лучше делать с деньгами, если они конечно есть.

И про курорты в Краснодарском крае «пельмень» из Таиланда также, по их мнению, высказался не очень красиво. В любом случае, на этом он не заработает дополнительную популярность.

Многие фолловеры посчитали, что Исаев их попросту «продал».