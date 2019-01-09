«Пока Королева спала…»: Тарзан на видео устроил горячее SPArty с массажистом

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Поддав шампанского, Сергей Глушко пустился во все тяжкие на отдыхе во Флориде.

Свои Новогодние каникулы пара решила провести в штате Флорида в США. Отдыхая на пляже и выкладывая фото на солнышке, пара совсем забыла, что откровенные части отдыха могут придти и от других источников. В тех местах очень славится хорошим сервисом один косметолог, Александра Петрич и её помощник, именно там и решили сегодня отдохнуть звёзды. Конечно, стоимость процедур не слишком велика, однако отжечь, поддать и насладиться сервисом там можно сполна.

Как сообщает косметолог, Наташа вела себя, как настоящая королева, принимала услуги массажа в четыре руки, уход, кедровой бочки, коллагеновые капсулы, 3D массаж на кресле с кислородам, и после уснула прям в лаундже на диване.

Тарзан же в это время отдыхал с помощником, наслаждался массажем, а после того, как жена уснула, видео устроил горячее SPArty с массажистами. Вызывающие танцы и пластика движений не давала женщине перестать на видео показывать свой истинный восторг. «Пока она спала мы развлекались ...», - сообщила Александра.

Восторженные крики, танцы, громкая музыка и литры шампанского вывели отдых на должный уровень, а вот чем закончилась эта вечеринка – неизвестно.

Напомним, накануне у пары были напряженные отношения. Слухи сводились к тому, что Наташа снова начала серьезно пить, потеряв возможность иметь еще одного маленького ребенка. Тарзана это также на тот момент встревожила, и он стал чаще проводить время с чужими, маленькими детьми в спектаклях. Сейчас же у пары отдых, на котором они живут в своё удовольствие, забыв про житейские проблемы.