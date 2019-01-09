«Пустое место рядом с Асмус»: Разочарованная в Харламове актриса заразилась трудоголизмом - фанаты

Сегодня, 04:49

Пока ещё жена «алкаша» Гарика, резидента Comedy Club, после светлого праздника выложила в своём Instagram-профиле пост, тут же вызвавший немалый ажиотаж среди фанатов, подметивших множество деталей, не видимых с первого взгляда.

Как уже сообщалось, поклонники уверены – в звёздной паре молодых, растящих дочь, отношения не ладятся уже много недель. Похабный и «разжиревший» Гарик это только подтверждает, регулярно представая в обществе не в лучшем виде.

Одохнувшая в Дубаи Асмус выложила в сеть свежее фото. Пустое место рядом с Кристиной тут же приковало взгляд поклонников, многие из которых, возможно, влюблены в Асмус. По всем канонам фотоискусства, на пустом сидении сделан акцент – оно занимает треть кадра.

Случайным это событие назвать сложно, смартфон, оснащённый фронтальной камерой, позволяет очень точно центровать изображение.

Очевидно, Асмус хотела дать последний намёк «алкашу» Гарику, в котором разочарована. Или сказать, что он для неё теперь – пустое место. Или же наоборот, сказать, что её сердце теперь свободно и она готова рассмотреть заявки претендентов.

Кроме того, поражает плотный рабочий график Асмус, опубликованный тут же – спектакли идут буквально через день весь остаток месяца. Поздравление коллег можно также рассмотреть как то, что Кристина с головой посвятила себя трудовому процессу, пытаясь отвлечься от мыслей о порушенной личной жизни. Очевидно, разочарованная в Харламове актриса заразилась трудоголизмом.