Думал бросить молодую Зудину: Табаков не смог завести любовницу из-за сильной занятости-мнение

Вчера, 23:43

Олег Павлович удивлялся, что ему удалось оставаться влюблённым в молодую Марину так долго. На фанаток у него не было просто времени. В это же время Зудина отвергала потенциальных любовников, доказывая свою бескорыстную любовь Табакову.

Марина Зудина и Олег Табаков были одной из самых знаменитых и необычных семейных пар. Молодая девушка с детства мечтала об артисте, и в итоге её мечты сбылись. Табакову и Зудиной удавалась сохранять идеальные отношения, без измен и громких скандалам. По словам женщины, за всё время брака она всегда соблюдала дистанцию с другими мужчинами, а личность Олега Павловича была для неё идеальной, и привлекала всю жизнь.

Как бы то ни было, но вот с самим Табаковым история с чувствами не является такой однозначной. Он также в своих интервью клялся Зудиной в любви, но в это же время он удивлялся, что любит её спустя многие года брака. По словам Табакова, до встречи с Мариной у него иначе складывались отношения с женщинами, хотя он и был женат официально.

Также стоит отметить, что вокруг Табакова всегда были толпы поклонниц, особенно во время поднятия его всенародной славы. Даже несмотря на то, что у Олега Павловича была молодая жена, паломничество фанаток продолжалось. Согласно слухам, к одной из них мэтр советской сцены однажды едва чуть не ушёл. При этом, речь идёт о молодой актрисе, которая была намного моложе Зудиной.

Сам же Табаков подобные слухи опровергал. Он указывал, что в «игры с изменами» не играет. Олег Павлович не смог завести любовницу буквально из-за сильной занятости. По его словам, он едва успевал справляться с кругом своих служебных обязанностей, так что на романы в стороне времени совершенно не было.

Как бы то ни было, браку Табакова и Зудиной удалось доказать общественности свою взаимную любовь, и опровергнуть мнение о корысти молодой женщины. В итоге, Марина даже родила артисту двоих детей: дочь и сына. Когда же Табаков умирал в больнице, то женщина доказывала свою преданность, и провела возле него месяцы. Впрочем, оправиться от его кончины Зудина не может и до сих пор.