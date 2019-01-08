59-летняя жена Пола Маккартни продемонстрировала сенсационную фигуру в купальнике

Вчера, 23:27

Нэнси Шивелл, 59-летняя жена Пола Маккартни, продемонстрировала свою сенсационную фигуру в купальнике, купаясь с 76-летним мужем на Сент-Бартсе.

Они отправляются на Сент-Бартс, остров миллионеров в Карибском море, каждый год в праздничный период.

И 59-летняя Нэнси Шевелл в понедельник, 7 января, наслаждалась купанием в море со своим мужем, 76-летним Полом Маккартни. Красавица-брюнетка обладает поразительной фигурой для своего возраста.

Нэнси Шевелл осталась стильной, окунувшись в океан в своем черно-красном купальнике с леопардовым принтом! Не каждая женщина рискнет появиться на публике в «леопардовой» одежде.

Нэнси выглядела на половину своего 59-летнего возраста, купальник подчеркивал ее невероятное телосложение.

Легенда «Битлз» Пол надел темно-синюю рубашку с синими плавками ombre design. Пара выглядела сраженной друг с другом, когда Пол игриво поднял Нэнси и подхватил ее на руки, чтобы обнять на мелководье.

Позже они вышли из моря, взявшись за руки, а затем задержались на некоторое время, пока загорали на шезлонгах.

Сэр Пол ранее был женат на фотографе и музыканте Линде Маккартни (с 1969 года до ее трагической смерти от рака молочной железы в 1998 году в возрасте 56 лет).

Его второй брак с бывшей моделью Хизер Миллс продлился всего шесть лет до их развода в 2008 году. Он в третий раз связал себя узами брака с Нэнси из Нью-Йорка, на которой счастливо женат с 2011 года.

Пол поделился своими позитивными мыслями и надеждами на наступивший год со своими последователями в Twitter, пожелав им всего наилучшего.

Он написал в Twitter: «Я надеюсь, что у всех будет действительно блестящий Новый год со всеми потрясающими вещами, которые они надеялись осуществить. И я надеюсь, что все получится на всех политических фронтах - чтобы мы получили больше мира, чем когда-либо, люди заботились друг о друге, и мы хорошо проводили время! #С Новым годом».