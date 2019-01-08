«Молодела ради отца своего сына»: Кобзон мог заставлять Повалий делать пластику ради схожести с Нелли

Вчера, 22:54

Иосиф Давыдович подарил своей «любовнице» карьеру в Украине за рождение мальчика. Чтобы соперничать с вечно молодеющей законной женой певца Таисия Николаевна была вынуждена изменить свою внешность до неузнаваемости.

Украинская певица Таисия Повалий известна не только своими песнями, сколько своей внешностью. Женщине уже 54 года, но выглядит она на несколько десятков лет моложе. В одном из своих интервью Повалий призналась, мол работала над прикусом и овалом лица.

При этом, Повалий часто пользовалась ботоксом. В итоге, у певицы однажды даже остался неподвижный лоб, из-за чего ей пришлось реабилитироваться специальными процедурами. Таисия Николаевна считает, что «уколы красоты» помогают публичному человеку, который хочет выглядеть на сцене отлично.

Страсть к пластике Повалий поддерживал и её супруг Игорь Лихута. Он заявлял, мол ничего здесь плохого нет, а все процедуры на самом деле только ради зрителей, чтобы им было приятно смотреть на кумира. В это е время артисту приходится тратить свои деньги и терпеть боль.

В итоге, Таисии Николаевне удалось очень сильно преобразиться, и пластика пошла ей на пользу. Сейчас на первый взгляд, очень тяжело определить, сколько певице лет.

Как бы то ни было, но преображение Повалий могло происходить не просто так. Некоторые поклонники уже давно приписывают ей давний роман с умершим недавно Иосифом Кобзоном. Считается, что Повалий могла быть одной из потенциальных пассий мэтра советской эстрады, который и подарил ей путёвку на сцену. Артисты неоднократно выступали вместе и записывали общие альбомы. Но ещё больше вопросов вызывает сын певицы Денис, после рождения которого её карьера резко пошла в гору.

Согласно слухам, молодой человек является внебрачным сыном Кобзона. Доказательств всего несколько: похожая внешность и музыкальные данные. При этом, Нелли Дризина о возможной связи мужа с Повалий якобы не знала.

Считается, что ради «отца своего сына» Таисия Николаевна и молодела, изменяя внешность. Возможно, делать пластику было необходимо для соперничества с Нелли, а возможно, делать их мог заставлять сам Иосиф Давыдович, ради схожести певицы с вечно молодой супругой.

Как бы то ни было, личная жизнь Кобзона всегда вызывала интерес фанатов, интригуя их различными слухами, и наверняка ещё долго будет вызывать. Однако, официально роман Повалий с Кобзоном подтвержден так и не был.