Муж Алле для секса и денег: Пугачева хотела лишить Галкина имени и грозилась разводом

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Максим таки переиграл Примадонну, и уже не первый год довольствуется легким заработком от собственной торговой марке «Максим Галкин», а вот его супруга осталась у разбитого корыта.

Тяжелое детство могло сильно отразиться на дальнейшей судьбе Аллы. Строгие родители-фронтовики так и не смогли научить дочку нежности и любви - лишь приучили будущую звезду к тяжелому труду и упорству, а советский период и бедность показали ценность денег и достатка, которых у нее не было. Так и выросла трудолюбивая, меркантильная и циничная знаменитость, которая с ранних лет стремилась исключительно к финансовому благополучию. Безусловно, такая позиция вкупе с идеальными слухом и голосом и женской харизмой помогли ей стать успешной певицей, завоевать сердца миллионов слушателей, и обзавестись завидной армией поклонников – артистов ее уровня на российской эстраде можно по пальцам пересчитать. Однако несмотря на массу положительных черт, из-за постоянного стремления к достатку она превратилась в истинную леди с железным сердцем, которая так никогда и не познала любови.

На ее удочку попалось много мужчин, часть из которых, как Иосиф Кобзон, были ступеньками на пути к славе и совершенству, и способствовали ее карьере, а вот самые «невезучие Пугачевы» превратились в безвольные бизнес-проекты. Не исключено, что она так и «щелкала» бы их одного за другим, не встреться ей на пути молодой и симпатичный юноша Максим. В день их первой встречи Галкин был лишь амбициозными и никому не известным комиком, однако опытная Примадонна сумела рассмотреть в нем скрытый потенциал. В ее голове сразу же созрел один из самых перспективных проектов – вот тогда-то Филипп Бедросович и оказался «за бортом».

Предпочтение молодого и горячего мальчика вместо уже надоевшего поп-короля было очевидным, ведь из-за неопытности его можно было склонить на любые авантюры, используя в самых разных направлениях, к тому же он обещал быть страстным любовником в постели – многократно разведенной самодостаточной особе «далеко за 50» только это и нужно было. Долгое время они рисовали идиллию семьи, и только фанаты начали верить, что юнец действительно покорил самую популярную и желанную женщину страны, а Лиза и Гарри окружены любовью и заботой, как супруги облажались. В последнее время Максим все чаще появляется на светских мероприятиях в одиночестве, а с супругой лишь в крайних, исключительно важных случаях, чтобы не терять хайп.

Приближенные семейной четы признались, что в звездном королевстве не все так гладко - Пугачева хотела лишить Галкина имени и даже грозилась разводом из-за упорного отказа супруга оформить имя «Максим Галкин» на нее – шоумен оказался не таким уж простым. По словам знакомых супругов, она считала это вполне логичным деловым предложением, ведь они уже много лет живут вместе, причем каждый за свой кошелек, хотя частенько выручают друг друга финансами без каких-либо обязательств. Шоумен стал первым мужчиной, кто разглядел истинную натуру Пугачевой, и понимал перспективы марки супруга Примадонны российской эстрады и прекрасного отца ее детей - сама то Алла никогда не была примерной мамой.

Певица долго не могла осознать, как лихо ее переиграли. Муж Алле нужен был исключительно для секса и денег, однако сначала она потеряла финансовую выгоду от Максима (как признался сам шоумен, новая торговая марка «Максим Галкин» оформлена только на него, и уже не первый год приносит прибыль), а после еще и любовных утех лишилась, выдвинув ему ультиматум: «Или оформляешь права, или уходи!». Галкин уже уходил в свое жилье в Новых Черемушках, а теперь без зрения совести и потерь может развлекаться в обществе молодых и красивых.