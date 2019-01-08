«Харламов слишком нежен»: Асмус не смогла забыть грубые ласки Охлобыстина

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Скандалы, сплетни, слухи. Все, что относится к «звездам» отечественного шоу-бизнеса, желательно делить на пять. Тем более в сезоне, продолжившим поток информации о разводах и расставаниях.

Однако в некоторых случаях, факты побеждают. Так, например, Кристина Асмус не смогла забыть грубые ласки Ивана Охлобыстина, считают многие свидетели отношений актеров на съемочной площадке «Интернов» восемь лет назад. Тогда Иван, харизматичный и самодостаточный, допустил, пожалуй, самую главную ошибку в своей жизни, не распознав в «девочке» того беса, который в последствии, едва не погубил весь дорогостоящий проект. Скромница Варя своими интригами и прихотями рассорила всю группу. Благо Охлобыстин, в силу своего харизматического характера, сумел вовремя распознать опасность. Дисциплина была восстановлена, а Кристина поставлена перед единственным выбором– или гонорар, или - «на фиг». Асмус выбрала первый вариант.

Конечно, странно, но Охлобыстин должен был знать, что Константин Райкин буквально выгнал Кристину из Школы-Студии МХАТ именно за интриги и раздоры в среде студентов. Теперь, судя по всему, Асмус вновь стало скучно и она начала интриговать внутри собственной семьи. Харламов, конечно, перспективный в финансовом плане, но слишком мягок и не способен гаркнуть, как Охлобыстин: «Заткнись, тварь, и слушай, что тебе говорят». Хотя, скандалы, сплетни, слухи, остаются таковыми для всех, кто «свечку не держит».