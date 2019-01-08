«Коля, таких оперных певцов, как ты, миллион»: Басков мог украсть у «врага» Хворостовского идею для шоу «Верую»

Вчера, 22:43

Хворостовский не любил и высмеивал Баскова, считая его «безголосым поп-певцом». Николай сильно обижался, а после смерти Дмитрия воспользовался его старой идеей, в надежде стать первым номером российской оперы.

Дмитрий Хворостовский был настоящим оперным певцом, который был признан во всём мире. Это давало ему право выступать с критикой в адрес вокала большинства певцов из шоу-бизнеса. Больше всего ему не нравился Николай Басков.

По словам Хворостовского, Николай – молодой, и даже начинающий певец. Он не достиг даже элементарного уровня мастерства ученика. Дмитрий указывал, что у Баскова «страдала фразировка», а во время пения выпадали слоги и слова. Как для поп-певца, возможно он и не очень плохо поёт, считал оперный артист.

При этом, Хворостовский довольно лестно отзывался о Баскова, как о человеке. Он называл его хорошим и весёлым парнем, в шутку отмечая: «Золотой баритон».

Таким образом, в один момент Николая не выдержал критики Дмитрия в свой адрес, и поговорил с ним на прямую. Это и понятно, ведь образ оперного певца для Баскова основной источник дохода. Хворостовский признавался, мол на Николае, как на артисте, свет клином не сошёлся, даже если он и считает себя оперным певцом. Дмитрий сказал Баскову лично: «Коля, таких оперных певцов, как ты, миллион. Но в своём амплуа, ты уникальный».

Хворостовского радовало, что Николая был на своём месте – в шоу-бизнесе, но в опере его видеть не хотел. Он обвинял певца, мол тот самовлюблённый, и сам потребовал правды о себе.

Как бы то ни было, конфликт с Хворостовским обидел Баскова. Однажды Дмитрий даже был на его концерте, и пришёл без цветов, что ещё больше ранило Николая.

После смерти Дмитрия, он стал «главным» российским оперным, хоть и самопровозглашённым, певцом. Сейчас критиковать Баскова за вокал некому, и он мог решить повторить успех Хворостовского. Он выпустил новое шоу под названием «Верую», которое спел с Академическим хором под Симфонический оркестр. Сам артист признался, мол два года готовился к такой «исповеди на сцене». Однако, примечательно, что критиковавший его Хворостовский также выпускал альбом «Верую», однако гораздо раньше.

Таким образом, Басков мог украсть у «врага» Хворостовского идею для шоу «Верую» в надежде стать первым номером российской оперы. Возможно, что после «Ибицы» он действительно решил не только поработать над вокалом, но и стать серьёзным артистом, сменив стразы на чёрный смокинг, а шоу на сцену.