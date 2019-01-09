«Жилетка для Харламова»: Лещенко может воспользоваться побегом Асмус и попытаться вернуть бывшего

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«7 лет» могут стать роковыми для слабохарактерного комика - столько продержался его первый брак, и второй начал разваливаться через такой же период.

Уже несколько дней актриса Кристин Асмус отдыхает в Дубаи вместе с дочкой Настей. И хотя она делится с подписчиками только восторженными отзывами и счастливыми фотографиями – это и насторожило фанатов. Поклонники обратили внимание на тот факт, что Гарик Харламов проигнорировал семейный отдых, и остался дома в Москве, хотя отпускные фотографии многих его коллег из Comedy Clab доказывают – он вполне мог бы взять пару выходных дней, а следовательно вовсе не работа вынудила его остаться в столице. Это натолкнуло поклонников пары на мысли о возможном разладе в звездных отношениях, который они решили «переварить» на дистанции, вдали друг от друга. На разлад в семье указывает и внешние перемены телезвезд – еще совсем недавно осунувшаяся и утомленная Кристина буквально расцвела, а Гарик, судя по всему, активно «запивает» свои проблемы, вот только в одиночестве он это делает, или в приятной компании - не известно.

Не исключено, что побегом Кристины Асмус на курорт может воспользоваться экс-супруга Гарика Юлия Лещенко, которая попытается вернуть бывшего, все еще горячо любимого ею, считают поклонники. Харламов очень некрасиво поступил со своей первой женой: лишил ее карьеры, полноценной семьи, счастливой молодости и душевной гармонии, стал ее единственным смыслом жизни, которому она посвящала всю себя, а потом вынудил пройти через несколько адских кругов лжи, лицемерия и предательства.

Гарик Харламов и Юлия Лещенко были вместе почти семь лет, она стала его успокоением после тяжелых отношений и измены Светланы Светиковой. Может разные привычки и вкусы со временем и стали камнем преткновения, однако не исключено, что они до сих пор могли бы быть счастливы в браке, если бы в их жизни не вмешалась начинающая актриса Кристина Асмус - девушка попросту увела комика из семьи, и разрушила чужой брак и жизнь Юлии. С тех пор Лещенко перестала бывать на светских вечерах и прячется от прессы и внимания. Не исключено, что она до сих пор не может забыть Гарика, частью которого она себя по-прежнему ассоциирует, ведь несмотря на прекрасную внешность, достойный характер и ум, так и не смогла построить отношения с другими мужчинами, а поклонников у нее не мало. За прожитые вместе годы Юлия стала для супруга самым близким, верным и надежным другом, в ком Гарик видел любящую сестру, а не жену, и не исключено, что комик наладил с ней отношения и тайно поддерживать связь.

Теперь «жилетка для Харламова» может попытаться восстановить справедливость, и ударит по Асмус «бумерангом», а слабохарактерный шоумен, который однажды доказал свою непостоянность, может поддаться порыву былых чувств в объятиях и внимании сильной, понимающей и преданной ему женщиной.