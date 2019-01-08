Тодоренко подозревает Топалова в измене и «пасет» его телефон после коммента «левой бабе»

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«Матриархатом» с работой по дому и досмотром личных вещей закончились для Влада заигрываниями со смазливой девушкой в Сети. Регина, хоть и улыбается, но проверяет мужа.

Месяц свадьбы с матерью своего первенца Топалов «отпраздновал» скандальным комментарием под интимным фото «левой бабы», вмиг потеряв в лице многомиллионной армии фанатов звездного семейства статус образцового отца и супруга. Регина не стала комментировать подленький поступок суженого, однако ее реакция на неприятную ситуацию, вероятно, читается во все той же Сети.

Накануне Тодоренко с аккаунта Топалова в Instagram опубликовала видео-Stories, запечатлев чистящего картошку мужа. Происходящее в ролике Регина прокомментировала одним словом: «Матриархат». Несмотря на позитивный подсмысл происходящего, факт остается фактом: Супруга подозревает Влада в измене и «пасет» его телефон после коммента «левой бабе». Не исключено, что, перед публикацией Stories, Тодоренко оперативно проверила «Директ» и все тайные уголки девайса Топалова на наличие новых свидетельств неверности.

Существует еще одна не менее вероятная версия происхождения любопытного видео. Если взглянуть на голые факты, то Владу повезло с женой, но не на все 100%. Огромным недостатком Регины является совершенное отсутствие кулинарных навыков. Молодая мама неоднократно делилась с подписчиками и журналистами фиаско на кухне. Также Тодоренко славится едва ли не свинской неряшливостью. Она привыкла разбрасывать вещи по дому, неделями не делать уборку и ни капли не комплексовать по этому поводу. Не удивительно, если элементарную чистку картошки Регина тоже не освоила.

Сейчас новоиспеченные супруги-родители смеются над всеми вышеперечисленными недостатками Тодоренко, но с годами Топалова, как и любого нормального мужика, может начать конкретно бесить беспомощность жены по дому, которую в Сети считают наиболее вероятной причиной возможного развода звезд в будущем.