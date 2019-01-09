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Длительное употребление тяжёлых наркотиков значительно отразилось на психике Басты. Его близкие до сих пор переживаю, что она снова «подсядет на иглу», считает продюсер Александр Толмацкий.

Российский рэпер Василий Вакуленко является очень неоднозначной личностью в шоу-бизнесе. Особенно плохую славу он получил в последние несколько лет, после нескольких крупных «медиа-разборок» и игры «в бандита». Однако, коллеги Басты по цеху таким его совершенно не считают. К примеру, лидер рэп-группы «Бэд Бэланс» Влад Валов заявлял, мол Баста-обычный проект «Газпрома», чем и обусловлена его популярность.

По словам Валова, он мог попасть на телевидение только из-за влияний в Василия денег крупных компаний. На шоу «Голос» он же ничему не может научить. Валов вспоминал о рэпере, как о «деревне». Затем в него решил вложиться самый крупный в Ростове завод по производству «пиратских» дисков, а после подоспел и «Газпром». По словам Валова, по этой причине «Газгольдер» и получил именно такое название.

В это же время продюсер Александр Толмацкий высмеивал «андеграундную музыку» Василия Вакуленко. По его словам, все хотят быть популярными и задумываются о заработках. Именно из-за работы с «Газпромом» Баста якобы и позволяет себя вести очень по-хамски с остальными артистами.

Кроме того, Толмацкий указывал и на наркотическую зависимость Василия. По его словам, рэпер сильно употреблял героин, что также значительно отразилось на его психике. Тесть Басты Дмитрий Пинский, совладелец ряда компаний, якобы до сих пор переживает, что тот снова «сядет на иглу», имея детей.

В это же время совладелец «Газгольдера» Евгений Антимоний указывал, мол взял в аренду помещение столовой бывшего полузаброшенного завода, производящего газозапорную арматуру, отсюда и название. Проект стал клубом, где с лёгкой руки Титомира начал выступать Василий Вакуленко.

Что касается зависимостей, то сам Баста подтверждал, что употреблял тяжёлые наркотики в юности и молодости. Впервые это случилось в 18 лет, а «слез с иглы» от только в 2003 году.

Как бы то ни было, Василий Вакуленко является довольно успешным рэпером. Он стал одним из немногих, получивших широкое признание, и попавших на телевидение. Возможно, здесь действительно не обошлось без влияний крупных компаний, и рэпер попал «под крыло» Эрнста и на ТВ из-за «газовых» денег, но в это же время все оппоненты Басты из шоу-бизнеса признают его талант, как стихотворца.