Тарзан показал, как развлекает парней на отдыхе в Майами

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Полуобнаженный сексапильный экс-стриптизер явно наслаждался откровенным танцем, который исполнял в уютной обстановке курортного SPA-центра в окружении веселых юнцов.

Уже несколько дней певица Наташа Королева со своим супругом, некогда самым популярным и «горячим» стриптизёром Сергеем Глушко отдыхают на побережье во Флориде. Судя по кадрам в Instagram знаменитостей, отпуск у них выдается весьма активным: пляж, море, SPA-центры, местные достопримечательности, а по вечерам – душевные посиделки наполняют их дни. Однако несмотря на внешнюю идиллию, судя по всему, между супругами не все так гладко, как они пытаются выставить. Как ни пытался подавить свои сексуальные фантазии Сергей Глушко - у него не получилось, ведь накануне вечером он показал, как развлекает парней на отдыхе в Майами - фотографии с откровенным выступлением Сергея Глушко сотрудники заведения опубликовали в соцсетях, вероятно, ради привлечения клиентов всех ориентаций.

Несмотря на образ прилежного супруга, он так и не смог искоренить свою привычку раздеваться в публичных местах, а стриптиз до сих пор является его главным «хобби» - ведь в откровенных танцах он бесподобен. Свою харизму, умения и прелести подкаченного тела он и продемонстрировал в местном спа-центре Super SPArty, устроив там настоящий, профессиональный мастер-класс. Полуобнаженный, сексуальный русский красавец бодро совершал хорошо знакомые ему соблазнительные телодвижения, явно наслаждаясь процессом и собой.

В посте автор отметил, что все это происходило «пока Наташа спала», вероятно, умаявшись после «крепкого» ужина, «массажа в 4 Руки, ухода, кедровой бочки, коллагеновый капсулы, 3D массажа на кресле с кислородам». Однако судя по всему, Наташу Королеву вовсе не смутил тот факт, что ее муж предпочитает развлекаться в окружении полуголых мужчин без нее, ведь уже через пару часов она опубликовала в своем Stories ролик, где в благодушном настроении, вероятно, предвкушая пышное рождественское застолье и элитный алкоголь, душевно танцевала в холле ресторана «Zuma Miami».

В ролике засветился абсолютно равнодушный к ней и всей ситуации Сергей, которого, судя по всему не радовали предстоящие посиделки в компании трех немолодых девиц - «семейный вечер» супругов скрасили две «старые» приятельницы певицы, с которыми она опубликовала фото.

Российские знаменитости несмотря на различные интересы умудряются найти развлечения согласно своему вкусу, и несмотря на возможные разногласия стараются извлечь из короткого отпуска максимум удовольствия.