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Как говорится, «седина в бороду, а бес в ребро». Выражение применимо не только к мужчинам, но и к представительницам прекрасной половины человечества.

Надежда Бабкина простила своему молодому мужу Евгению Гору потраченные два миллиона долларов, о чем мужчинка сообщил публично. Что интересно, русская баба, с образом которой, ассоциирует себя альфонс, младший своей пассии на 30 лет, нисколько не отреагировала на его признание. По крайней мере, публично. Так что всем любителям народной русской песни желательно знать, что любовь к «историческим корням», приносит такие девиденты ее исполнителям, что вам и не снилось. Одна песня Бабкиной «Ах, ты вечер, ах ты, вечер», устроит Гору отдых на Мальдвах, куда он приглашает своих друзей.

Сама Бабкина, в своих интервью, вроде и признается что «как бы» знает, что Гор является альфонсом, причем классическим, но, говорит о том, что любому человеку должен быть предоставлен шанс. Действительно, у Гора есть шанс обобрать 68-летнюю возлюбленную до ниточки, а затем опять рассказать журналистам, что Надя ничего для него не жалеет. Бабкина, естественно, пресекает подобные слухи. Как в народе говорят – «флаг ей в руки».